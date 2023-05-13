В Челябинске врезавшийся в остановку автомобилист двигался со скоростью 110 км/ч

Это почти вдвое больше разрешенной скорости

Водитель автомобиля «Вольво», который влетел в остановочный комплекс напротив «Птичьего рынка» в Челябинске, двигался со скоростью, почти в два раза превышающей разрешенную. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«У одного из водителей сегодняшнего ДТП на улице Марченко в Челябинске, по предварительным данным, имелось превышение скоростного режима. После ДТП стрелка спидометра остановилась на 110 км/ч»,— уточнили в ведомстве.

Согласно ПДД РФ, в населенных пунктах разрешено движение транспорта со скоростью не более 60 км/ч.

Напомним, авария произошла в 10:10 на пересечении улиц Марченко и Первой Пятилетки. Водитель «Вольво» врезался в автомобиль «Фольксваген», после чего влетел в остановку общественного транспорта, где находились пешеходы. В результате в больницу с травмами доставили обоих водителей и двух женщин-пешеходов.

Все обстоятельства аварии выясняются.