Четыре человека пострадали в ДТП с наездом на остановочный комплекс в Челябинске

В больницу увезли водителей и двух пешеходов

В аварии напротив «Птичьего рынка» в Челябинске, после которой автомобиль въехал в остановочный комплекс, пострадали четыре человека, в том числе пешеходы. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В результате аварии, по предварительным данным, пострадали водители автомобилей „Фольксваген“ и „Вольво“, 31-летний и 39-летний мужчины, и два пешехода — 42-летняя и 48-летняя женщины»,— уточнили в ведомстве.

Известно, что всех пострадавших увезли в больницу.

Также уточняется, что авария произошла около 10:10. Автомобиль «Вольво» от удара врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди.