В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту падения собаки с 20‑го этажа

Расследованием занимается отдел полиции «Северо-Западный»

По факту падения собаки с 20-го этажа в челябинском микрорайоне Академ Риверсайд возбуждено уголовное дело, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе УМВД по Челябинской области. Фигурант в деле пока отсутствует.



Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 245 УК РФ — «Жестокое обращение с животными с целью причинения боли и страданий или из хулиганских побуждений». Официально полиция не располагает подозреваемым.

Как сообщало ИА «Первое областное», в воскресенье, 3 апреля, в соцсетях появилось видео: девочка с собакой на поводке заходит в подъезд и в лифт в одном из домов по улице Братьев Кашириных, а через некоторое время животное падает на асфальт. Затем девочка покидает подъезд.

По предварительным данным, к гибели животного может быть причастна местная 13-летняя школьница, в ноябре 2021 года уличенная в убийстве котенка. Тогда животное было разорвано на части, в пасть отрубленной головы девочка вставила сигарету, а на двери подъезда написала кровью котенка фразу.

В УМВД по Челябинску пока не подтверждают, что случай с собакой — дело рук того же подростка.