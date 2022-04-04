В Челябинске школьница сбросила собаку с 20‑го этажа

По предварительным данным, эта же девочка расправилась с котенком в ноябре прошлого года

С 20-го этажа одного из домов по улице Братьев Кашириных выпала собака. Животное скончалось на месте. В социальных сетях появилось видео, как девочка заходит с псом на поводке в подъезд и в лифт. Потом животное падает на асфальт. Девочка выходит из подъезда, говорит по телефону и оглядывается на умирающее животное. Представители управляющей компании обратились в полицию, сообщили Первому областному информагентству в УМВД по Челябинску.

«Накануне вечером поступило обращение о том, что на улице Братьев Кашириных из окна выпала собака. Проводится проверка», — рассказали в полиции.

По предварительной версии, к убийству животного может быть причастна 13-летняя школьница, которая в ноябре прошлого года разорвала на части котенка, вставила в отрубленную голову животного сигарету, а двери подъезда исписала его кровью. Подозреваемую в жестокой расправе над котенком поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Сейчас полиция выясняет личность девочки. Мы сообщим подробности позже.