В Челябинске возбудили уголовное дело после нападения бездомных собак на школьника

Ребенка искусали до крови

Уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» возбудили в Челябинске после нападения бездомных собак на школьника. Об этом поздно вечером 13 января сообщает СУ СК России по Челябинской области.

Инцидент произошел у дома № 50 по улице Агалакова. Бездомные собаки, живущие на парковке, напали на школьника и искусали его до крови. Отогнать зверюг помог взрослый мужчина, который проезжал мимо на автомобиле. По словам местных жителей, этот случай уже не первый. Перед Новым годом собаки с парковки уже напали на девочку.

«Данный случай не единичен, однако должных мер реагирования со стороны специальных служб не принимается. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — сообщает СУ СК России по Челябинской области.

Следователи должны установить обстоятельства произошедшего и собрать оказательства вины.