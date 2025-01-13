В Челябинске бездомные собаки до крови искусали школьника

Это не первое нападение на улице Агалакова

В Ленинском районе Челябинска бездомные собаки напали на школьника, который проходил мимо парковки неподалеку от дома № 50 на улице Агалакова. Ребенок получил кровавые раны.

Инцидент произошел в понедельник, 13 января, в светлое время суток. Мальчик шел по улице по своим делам. Живущие на парковке собаки набросились на ребенка и стали кусаться.

«Только что за домом по улице Агалакова, 50, собаки покусали ребенка. Просто школьник шел — никого не бил, палки не бросал», — рассказывают очевидцы.

Это не первый случай нападения на детей на улице Агалакова. Перед Новым годом, по словам местных жителей, от тех же собак уже пострадала девочка.

В полиции города рассказали, что сегодня жалоб по инциденту на улице Агалакова не получали, однако до этого горожане не раз жаловались на собак, которые живут на парковке.

«Если собака имеет хозяина, задача полицейского — установить владельца, чтобы потерпевшие позже смогли подать в суд и потребовать возмещения вреда. Если пес бездомный, полиция передает информацию в администрацию города и службу отлова — именно они отвечают за бездомных собак. Если вы знаете, что собака бездомная, можно сразу жаловаться диспетчеру города. После нападения бездомной собаки человек также имеет право обратиться в суд и потребовать возмещения», — рассказали в пресс-службе УМВД Челябинска.

Материал подготовлен ИА «Первое областное»