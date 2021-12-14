В Челябинске возбудили уголовное дело из-за спиленной на набережной ели

Дерево нашли в соседнем дворе

В Челябинске полиция Ленинского района возбудила уголовное дело из-за спиленной четырехметровой ели на набережной озера Смолино. Инцидент произошел вчера, глава Ленинского района Александр Орел сообщил об этом на аппаратном совещании у главы города. Дерево нашли сегодня в одном из дворов, неподалеку от места преступления, сообщили ИА «Первое областное» в городском полицейском управлении.

Акт вандализма поразил горожан и мэрию. Наталья Котова обратилась к полиции с просьбой взять ситуацию на контроль. Известно, что кража дерева произошла в половине второго ночи с 12 на 13 декабря. Трое людей действовали в масках, их сняли камеры наружного видеонаблюдения.

Спиленное дерево далеко не смогли унести. Полиция обнаружила распиленное по частям хвойное дерево в соседнем дворе. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).