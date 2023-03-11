В Челябинске водитель мусоровоза погиб во время погрузки контейнеров

Мужчину придавило обломившейся стрелой

В Челябинске накануне, 10 марта, в микрорайоне Чурилово во время погрузки мусора обломилась стрела спецтехники. Конструкция придавила водителя, спасти мужчину не удалось. Факт гибели подтвердили в правоохранительных органах.

Производственная травма, несовместимая с жизнью произошла около 16.30 10 марта на улице Трашутина. Несчастье случилось во время погрузки мусора. Погибшему был 61 год.

Трагическая смерть произошла вчера и на юге области. Ледяной глыбой, сошедшей с крыши Физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Фершампенуаз, придавило 12-летнего мальчика. Спасти ребенка не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело.