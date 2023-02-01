В Челябинске владельцу и директору «Речелстроя» предъявили обвинения в мошенничестве

По данным следствия, Андрей Пязок и Сергей Вегельман похитили у дольщиков 2 млрд рублей

Учредителю челябинской строительной компании «Речелстрой» Андрею Пязоку и ее бывшему гендиректору Сергею Вегельману предъявлены обвинения по статье 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сегодня, 1 февраля, сообщила пресс-служба управления СК по Челябинской области.

По данным следствия, обвиняемые в течение 2014—2017 годов путем обмана похитили более 2 млрд рублей средств участников долевого строительства. В результате челябинцы, вложившие деньги в строительство домов микрорайона Lake City в Чурилово, не получили своих квартир.

Потерпевшими по уголовному делу признаны более 1500 человек. В ходе расследования возмещен ущерб на сумму более 197 млн рублей. Судом по ходатайству следователя арестовано имущество обвиняемых на сумму более 53 млн рублей.

Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

Напомним, что в 2021 году Андрей Пязок и Сергей Вегельман были признаны виновными в махинациях со средствами дольщиков. Их приговорили к заключению в колонии-поселении — на два и полтора года соответственно. В феврале 2022 года Челябинский областной суд отменил ранее вынесенный Андрею Пязоку приговор и вернул дело прокурору для устранения нарушений.