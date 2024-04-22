Падение козырька над подъездом в Челябинске вылилось в уголовное дело

В числе подозреваемых оказалась директор управляющей компании

В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении директора управляющей компании, которая отвечала за содержание общего имущества в многоквартирном доме, где рухнул козырек. Об этом сообщили в следственном управлении СКР региона.



Напомним, 5 марта в доме 23а/1 по улице Салютной над подъездом обрушился козырек. В происшествии никто не пострадал. Для жильцов открыли запасной вход с обратной стороны здания.

По словам жителей, козырек был завален снегом и управляющая компания не занималась его расчисткой. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

«По данным следствия, с 1 октября 2023 года по 5 марта 2024 года директор и неустановленные сотрудники коммерческой организации, осуществляющей управление общедомовым имуществом многоквартирного жилого дома № 23а/1 по улице Салютной, не предприняли достаточных мер к обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме, а также оказанию услуг по капитальному ремонту несущих конструкций», — сказали в СУ СКР по Челябинской области.

В отношении директора возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.