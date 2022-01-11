В Челябинске в Ленинский районный суд поступило сообщение о минировании

Здание проверяют силовики

В Челябинске во вторник вечером, 11 января, в суд Ленинского района поступило сообщение о минировании здания. В помещении работают правоохранительные органы, сообщают собеседники информагентства «Первое областное» из суда. Люди спокойно покидают здание, никакой паники на поступившее сообщение нет.

Представители суда пока не стали комментировать происходящее. По словам очевидцев, на входе в здание работают силовики, стоят автомобили ДПС.

Здание суда проверяли поэтажно, сообщение о минировании не подтвердилось.

Напомним, в Челябинске в одной из квартир по улице Харлова в Ленинском районе нашли тела пожилой женщины и ее взрослого сына.