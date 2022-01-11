В челябинской квартире нашли мертвыми женщину и ее сына

СК проводит проверку

В одной из квартир по улице Харлова в Ленинском районе Челябинска нашли тела пожилой женщины и ее взрослого сына. Об этом Первому областному информагентству сегодня, 11 января, сообщили в СУ СКР по региону.

По предварительной информации, семья могла отравиться алкоголем: в квартире были обнаружены пустые бутылки от спиртных напитков.

«Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причин гибели. В настоящее время нет оснований полагать, что смерть носит криминальный характер», — сообщили в региональном СУ СКР.