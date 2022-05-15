В Челябинске в квартире многоэтажки произошел пожар

Огонь вспыхнул ранним утром

Сегодня рано утром, 15 мая, в Челябинске в квартире многоэтажного дома произошел пожар. Спасатели работали по повышенному рангу сложности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в шестом часу утра в квартире, расположенной на восьмом этаже в доме № 23б по улице Энергетиков. Пожарных вызвали очевидцы. Прибыв на место, спасатели обнаружили сильное задымление в подъезде и горение вещей и мебели в квартире на площади около 15 квадратных метров.

«Сотрудники МЧС с помощью спасательных комплектов по маршевой лестнице спасли 9 человек. Самостоятельно эвакуировалось 15 человек. На тушение работал 1 ствол „Б“, 4 звена газодымозащитной службы. Подразделения МЧС работали по рангу пожара „1 Бис“»,— уточнили в ведомстве.

Хозяева квартиры и жители дома в результате ЧП не пострадали. Однако без жертв не обошлось: по словам жильцов, во время пожара от едкого дыма задохнулась кошка.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, вечером 14 мая пожар в многоквартирном доме произошел в Магнитогорске. Из задымленного подъезда эвакуировались 40 человек, еще 25 понадобилась помощь спасателей.