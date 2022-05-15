В Магнитогорске при пожаре в многоэтажке спасатели эвакуировали 25 человек

Двум жильцам понадобилась помощь медиков

Вечером 14 мая в Магнитогорске в одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар. Спасатели работали по повышенному номеру сложности. Из задымленного подъезда эвакуировали 65 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в доме № 160 по улице Карла Маркса. Прибывшие на место пожарные обнаружили горение балкона и вещей в одной из квартир на восьмом этаже. Подъезд был сильно задымлен, поэтому спасатели эвакуировали из квартир 23 человека, в том числе маленьких детей, и двух человек с помощью автолестницы. Еще 40 жильцов покинули свои квартиры самостоятельно.

«На тушение был подан 1 ствол „Б“, работало 5 звеньев газодымозащитной службы. Подразделения МЧС работали по рангу пожара „1 Бис“»,— уточнили в ведомстве.

В результате пострадали два человека, их отправили на осмотр в городскую больницу Магнитогорска.

Причины пожара выясняются, на месте работают сотрудники отделения дознания.