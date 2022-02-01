В Челябинске уволили начальника подразделения ГИБДД за взятки подчиненных

Михаил Скоков прокомментировал задержание инспекторов

Начальник ГУ МВД Михаил Скоков встретился с личным составом ГИБДД области и прокомментировал задержание трех сотрудников инспекции за взятки. Генерал уволил руководителя подразделения ГИБДД, где работали задержанные. Подробнее о встрече рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Генерал начал совещание с доклада руководителей Госавтоинспекции города Челябинска, в подразделении которого служба собственной безопасности ГУ МВД области выявила взяточников. Экипаж сотрудников ГИБДД задержали сегодня на одной из остановок общественного транспорта.

Михаил Скоков снял с занимаемой должности непосредственного руководителя, в чьем подразделении работали задержанные. В ГУ МВД области причину увольнения сформулировали «за нарушения допущенные в подразделении ГИБДД и приведшие к уголовно-наказуемому деянию».

«Я не допущу предательства в наших рядах, руководители, допустившие нарушения закона своих подчиненных, всегда будут привлекаться к строгой дисциплинарной ответственности», — резюмировал генерал Скоков.

Генерал-лейтенант полиции проверил работу дежурной части областной ГИБДД, ознакомился с условиями службы личного состава. В продолжении совещания главный полицейский заслушал доклад начальника УГИБДД о состоянии аварийности в регионе.

Особое внимание генерал также заострил на расстановке экипажей на трассах и улицах населенных пунктов. Он потребовал организовать несения службы экипажами ДПС только в местах непосредственной видимости для участников дорожного движения.

«Общение сотрудника ГИБДД с водителями и пешеходами необходимо строить в соответствии принципами вежливости и взаимоуважения, участники дорожного движения должны видеть, что перед ними стоит профессионал. Больше внимания следует уделять профилактике ДТП и беседам о недопустимости нарушений правил дорожного движения», — сказал Михаил Скоков.

Главный полицейский поручил приложить максимум усилий личного состава, в целях создания комфортных и доступных условий при получении государственных услуг населением.