В Челябинске за взятки задержали сотрудников ГИБДД

Представители дорожной инспекции взяли 20 тысяч рублей с водителя

В Челябинске троих сотрудников ГИБДД задержали по подозрению в получении взятки. По данным следствия, представители дорожной инспекции взяли 20 тысяч рублей с водителя в апреле 2021 года. Преступление выявили сотрудники управления Собственной безопасности по Челябинской области, сообщает пресс-служба СК РФ по Челябинской области. Собеседник ИА «Первое областное» сообщил, что сотрудников задержали сегодня на одной из остановок общественного транспорта.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудников ГИБДД областного центра, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п.„а“ ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки). По данным следствия, в апреле 2021 года подозреваемые получили взятку в сумме 20 тысяч рублей от местного жителя за непривлечение его к ответственности за нарушение правил дорожного движения», — пояснили в СК РФ по региону.

Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Подозреваемые задержаны, идут следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Собеседник информагентства «Первое областное» сообщил, что задержание прошло сегодня на одной из остановок городского транспорта в Челябинске с привлечением спецподразделения «Гром».