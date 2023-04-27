В Челябинске трехлетний мальчик впал в кому после прогулки в детском саду

Надзорные ведомства организовали проверку

В Челябинске трехлетний мальчик впал в кому, после того, как во время утренней прогулки в детском саду его нашли без сознания в деревянной конструкции. Инцидент произошел еще 25 апреля, информация о произошедшем появилась в СМИ сегодня вечером. В ИА «Первое областное» собрали всю известную на данный момент информацию.

Телеграм-канал SHOT сообщил, что ребенок играл в конструкции в виде автобуса во время утренней прогулки. Мальчик споткнулся и упал. Каким-то образом он застрял в комплексе. Воспитатели не сразу заметили произошедшее.

Когда они вытащили ребенка из конструкции, он уже был без сознания.

СМИ сообщают, что сейчас мальчик находится в больнице в состоянии комы. Ему поставили диагноз «механическая асфиксия». Информацию о проверке произошедшего надзорными ведомствами ИА «Первое областное» подтвердили собственные источники.

Детский сад с ясельными группами расположен на Северо-Западе города, на улице 250 лет Челябинска.



Напомним, 24 апреля стало известно, что в Миассе утонула в ванне полуторогодовалая девочка, оставленная без присмотра. СК региона возбудил уголовное дело.