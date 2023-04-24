«Днем 23 апреля в квартире одного из домов Миасса обнаружено тело полуторагодовалого ребенка. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, ребенок утонул в ванне во время купания, когда родителей не было рядом», — уточняет Следственный комитет.
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». В ходе расследования уголовного дела проверят не только родителей малыша, но и работу чиновников из органов профилактики Миасского городского округа.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, она установит причину смерти.
Ход уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления по Челябинской области.