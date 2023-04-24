В Миассе утонул в ванне оставленный без присмотра ребенок

Следственный комитет возбудил уголовное дело — проверяют родителей и чиновников

«Днем 23 апреля в квартире одного из домов Миасса обнаружено тело полуторагодовалого ребенка. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, ребенок утонул в ванне во время купания, когда родителей не было рядом»,

— уточняет Следственный комитет.

Следственный комитет проверяет обстоятельства смерти полуторагодовалого малыша, который вечером в воскресенье, 23 апреля, утонул дома в ванне. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». В ходе расследования уголовного дела проверят не только родителей малыша, но и работу чиновников из органов профилактики Миасского городского округа.Назначена судебно-медицинская экспертиза, она установит причину смерти.

Ход уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления по Челябинской области.