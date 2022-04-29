В Челябинске транспортные полицейские вернули домой восьмилетнего мальчика, гуляющего вечером на железной дороге

Мать ребенка привлекли к ответственности

В Челябинске накануне вечером, 28 апреля, транспортным полицейским сообщили, что на станции Электростанция обнаружили мальчика, который не знает, откуда он. Оказалось, что ребенок ушел гулять в сторону железной дороги один. О его местонахождении сообщил монтер пути. Мать мальчика нашли и передали ей ребенка, а также представили протокол об административной ответственности за несоблюдение родительских обязанностей, сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте

На станции Электростанция в Челябинске поздно вечером 28 апреля гулял мальчик в опасной близости от железнодорожных путей. Его увидел монтер и сообщил о нем в дежурную часть Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте. Ребенок не смог объяснить, кто он и где проживает.

Из беседы с ребенком стало понятно, что он проживает в Челябинске недалеко от железнодорожного переезда. Его мама и бабушка ненадолго уехали из города, оставив ребенка с родным дядей.

«В какое-то время дядя мальчика отвлекся и не заметил, как его маленький племянник вышел из квартиры и отправился на прогулку. Гуляя, мальчик дошел до железной дороги, где ребенка увидел монтер пути», — рассказали в пресс-службе транспортных полицейских.

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних установили местонахождение матери мальчика и передали ей ребенка. С семьей провели профилактическую беседу, а мать привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Напомним, в этот же вечер, 28 апреля, в Чебаркуле разыскивали 14-летнюю девочку. Подросток ушла из дома и направлялась в Челябинск к родственникам. Теперь семью ждет проверка.