В Чебаркуле девочка-подросток отправилась пешком в Челябинск к родственникам

Ребенка обнаружили поздно вечером на выезде из города

В отделе полиции «Чебаркульский» рассказали, как накануне искали 14-летнюю девочку, отправившуюся пешком в Челябинск к родственникам. Родители ребенка сообщили в полицию, после того, как к восьми вечера две сестры, 14 и 13 лет, не вернулись домой. После объявленного розыска младшая сестра оказалась дома, а старшую на выезде из города обнаружила проезжающая водитель. Теперь семью ждет проверка.

После сообщения родителей в дежурную часть ориентировки на потерявшихся детей разослали по всей округе. Через некоторое время младшая дочь сама вернулась домой, но где старшая оставалось в тайне.

Спустя некоторое время из службы 112 сообщили, что на улице Советской девочка-подросток движется пешком по направлению выезда из города в сторону трассы М −5 «Урал». Сотрудники полиции обнаружили разыскиваемого ребенка и доставили девочку в отдел вместе с женщиной, которая и сообщила о ней в единую дежурно-диспетчерскую службу.

Женщина отправилась в тот вечер в магазин и обратила внимание на девочку, которая шла одна с сумками в руках.

«Я спросила ее имя и предложила подвезти, но она отказалась. Тогда я позвонила в диспетчерскую службу», — сообщила женщина.

Девочку, которая, как выяснилось, отправилась пешком в Челябинск к родственникам, сотрудники полиции передали родителям. Последним рекомендовали обратиться к психологу для решения конфликтной ситуации в семье. Теперь семью ждет проверка соблюдения прав ребенка. Также в полиции выяснят причины самовольного ухода ребенка. Родителей могут привлечь к ответственности.

«Вместе с тем, сотрудники полиции благодарят местную жительницу за неравнодушие и чуткость, проявленные к ребенку. Возможно, благодаря ее действиям, жизнь подростка оказалась вне опасности», — резюмировали в полиции.