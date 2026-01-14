В Челябинске таксист присвоил потерянный телефон пассажира

Мужчина выронил аппарат, выходя из машины

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего водителя такси, обвиняемого в краже смартфона у пассажира. Материалы дела уже направлены в Советский районный суд города, сообщает Южно-Уральское ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года на железнодорожном вокзале. Пассажир, 31-летний житель Курганской области, выронил новый телефон стоимостью 19 700 рублей, выходя из машины такси.

Водитель вышел протирать фары и увидел лежащий на асфальте гаджет. Он подобрал телефон, отключил и спрятал в запираемый отсек панели автомобиля.

Через несколько минут клиент вернулся на стоянку, где таксист все еще ждал новых заказов. Водитель вместе с мужчиной осмотрел заднее сиденье автомобиля и даже попробовал позвонить по номеру клиента, но аппарат был отключен.

Потерпевший решил обратиться в полицию. Злоумышленника задержали по месту жительства. На допросе он признал вину и добровольно выдал смартфон, который уже успел перенастроить для себя.

В отношении таксиста возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде. Его дальнейшую судьбу решит суд.

