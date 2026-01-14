В Копейске полиция помогла вернуть телефон и телевизор, украденные гостем

Техника пропала после застолья с малознакомыми людьми

Следователи в Копейске раскрыли кражу и вернули пропавшее имущество, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратилась жительница поселка Потанино. Она сообщила, что из квартиры ее брата пропали сотовый телефон и телевизор, которые она покупала.

В ходе беседы с братом выяснилась важная деталь: накануне он встретил на улице двух малознакомых мужчин, пригласил их к себе для распития спиртного. Именно этих «гостей» полицейские заподозрили в краже.

Получив приметы подозреваемых, оперативники установили личность одного из них. Им оказался 39‑летний житель Копейска, ранее неоднократно судимый. Мужчина был задержан и в ходе допроса признался, что украл имущество, чтобы затем продать его и купить алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Похищенные телефон и телевизор были изъяты и возвращены. Грабителям грозит лишение свободы на срок до 6 лет.