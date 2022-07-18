Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию адвоката бывшего директора МКУ «Городская среда» Александра Грезева. Обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере останется под стражей до 27 июля 2022 года. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили в пресс-службе суда.
«Обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила его отменить и в удовлетворении ходатайства руководителя следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отказать», — прокомментировали в пресс-службе Челябинского областного суда.
Напомним, постановлением Курчатовского районного суда от 12 июня Грезеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Бывший директор муниципального казенного учреждения «Городская среда» Александр Грезев обвиняется в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Двух бывших сотрудников МКУ Александра Грезева и его заместителя Сергея Любимова задержали в июне.
В ноябре 2021 года Александр Грезев был уволен с должности директора МКУ «Городская среда» по результатам служебной проверки.