В Челябинске суд оставил экс-директора МКУ «Городская среда» под стражей до 27 июля

Сторона защиты Александра Грезева просила отменить меру пресечения

Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию адвоката бывшего директора МКУ «Городская среда» Александра Грезева. Обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере останется под стражей до 27 июля 2022 года. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили в пресс-службе суда.

«Обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила его отменить и в удовлетворении ходатайства руководителя следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отказать», — прокомментировали в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, постановлением Курчатовского районного суда от 12 июня Грезеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Бывший директор муниципального казенного учреждения «Городская среда» Александр Грезев обвиняется в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Двух бывших сотрудников МКУ Александра Грезева и его заместителя Сергея Любимова задержали в июне.

В ноябре 2021 года Александр Грезев был уволен с должности директора МКУ «Городская среда» по результатам служебной проверки.