В Челябинске задержаны два чиновника, отвечавшие за снос ларьков

Оба работали в муниципальном учреждении «Городская среда»

Силовики задержали двух бывших сотрудников муниципального казенного учреждения «Городская среда». Речь идет об экс-директоре Александре Грезеве и его заме Сергее Любимове. Информацию ИА «Первое областное» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Известно, что обоих задержанных подозревают в получении взяток. Задержанием занимались структуры полиции. Однако официальные комментарии ни одно из ведомств пока не дает.

«Есть такой комментарий: „без комментариев“»,

— коротко ответил на вопрос журналиста ИА «Первое областное» старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области полковник юстиции Владимир Шишков.

Из неофициальных источников также известно, что оба задержаны на 48 часов.

Ранее мы рассказывали о том, что в ноябре 2021 года Александр Грезев был уволен с должности директора МКУ «Городская среда» по результатам служебной проверки.

Напомним также, что МКУ «Городская среда» занимается вопросами аренды земли под киоски, организует торги и сносит несанкционированные объекты. Кроме того муниципальное учреждение контролирует автомобильные стоянки. Грезев проработал в должности руководителя данной структуры чуть более двух лет. Предыдущий директор Сергей Шумаков также ушел в отставку после служебной проверки. Глава города Наталья Котова инициировала ее из-за недовольства борьбой с незаконной торговлей на улицах.