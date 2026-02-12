В Челябинске суд обязал подрядчика вернуть 6 млн за «раздробленные» контракты на ремонт рельсов

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иски прокуратуры региона о признании недействительными контрактов на разработку проектной документации для капремонта трамвайной инфраструктуры. Сумма неосновательного обогащения, взысканная с подрядчика, превысила 6 миллионов рублей.

Проверка надзорного ведомства показала, что в 2022 году ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» заключило с ООО «Челябинский дорожно-транспортный проектный институт» два договора: на разработку проекта капремонта трамвайных путей (5,2 миллиона рублей) и на создание проекта организации дорожного движения на время работ (819 тысяч рублей).

Как установил прокурор, заказчик умышленно «раздробил» единую закупку на несколько мелких контрактов с единственным поставщиком. Это было сделано, чтобы искусственно уложиться в пороговую сумму (до 600 тысяч рублей по старым нормам), позволяющую не проводить конкурс или аукцион. Фактически оба контракта, заключенные с одной и той же компанией на идентичные виды работ, являлись частью единой сделки.

В прокуратуре подчеркнули, что подобные действия являются злоупотреблением правом, нарушают принципы контрактной системы и ущемляют интересы других подрядчиков, которые были лишены возможности участвовать в торгах.

Арбитражный суд полностью согласился с доводами надзорного ведомства, признав контракты ничтожными. Суд взыскал с ООО «ЧДТПИ» в пользу бюджетного учреждения более 6 миллионов рублей, полученных по недействительным договорам. Решение вступило в законную силу.

