Совокупный объем государственных и муниципальных закупок, регулируемых 44‑м федеральным законом, в Челябинской области составил почти 157 миллиардов рублей (более 50 тысяч извещений) в 2025 году, сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты региона.
В том числе около 80 миллиардов — это государственные закупки, более 77 — муниципальные.
По итогам года в сфере закупок выявлено более 800 нарушений законодательства. Наиболее типичные из них связаны с начальной максимальной ценой контракта (НМЦК), в том числе необоснованием, завышением, использованием для расчета НМЦК предложений аффилированных лиц. Кроме того, заказчиками Челябинской области достаточно часто не соблюдались требования к содержанию извещения о закупке, в контракты не были включены обязательные условия, экспертиза и приемка товара проводились формально, оплата — с нарушениями.
«Выявлены также случаи, при которых поставщики фактически освобождались от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту», — рассказали в ведомстве.
По итогам аудита в сфере закупок КСП направила объектам проверок представления для устранения нарушений, а также информационные и рекомендательные письма.