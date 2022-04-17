В Челябинске субботник собачников закончился скандалом

Один из местных жителей отказался убирать за своим псом и нагрубил волонтерам

В Ленинском районе Челябинска жители одной из многоэтажек вышли на субботник, чтобы очистить газон от собачьих «сюрпризов». В итоге уборка территории закончилась потасовкой: один из местных жителей не убрал за своим псом, в грубой форме ответил собачникам и даже позвал присоединиться к скандалу свою супругу, которая толкала волонтеров и пыталась разбить сотовый телефон, сообщила жительница дома и основатель проекта Вирджиния Woof Юлия Митюгова.

Инцидент произошел около одного из домов по улице Магнитогорской. По словам Юлии, она и некоторые жильцы задумались о субботнике сразу же, как только сошел снег и обнажил собачьи экскременты. В группе дома разместили объявление, и в назначенный день несколько человек вышли с мусорными пакетами на уборку.

За первый час волонтеры убрали около 15 килограммов экскрементов. Проходившим мимо собачникам они вежливо предлагали присоединиться к уборке, но они лишь молча проходили мимо. И в тот момент, когда почти вся территория вокруг дома была приведена в порядок, на прогулку со своей маленькой собачкой вышел мужчина. Она сделала на чистом газоне все свои дела, и он, не убрав за ней, отправился домой.

«Я вежливо попросила его убрать за собакой и даже предложила ему мешочек. Но мужчина сказал, что может тут выгуливать собаку и не убирать за ней, потому что на газоне нет табличек о том, что это делать запрещено. Меня это возмутило. Второй волонтер убрал за его собакой самостоятельно»,— рассказала Юлия Митюгова.

Вскоре мужчина вернулся со своей супругой. Волонтеры снова предложили ему убрать за своей собакой, на что он ответил, что убирать должны дворники, и это не его работа. По словам Юлии, его жена несколько раз грубо толкнула в плечо девушку, которая снимала на телефон «разборки», а также пригрозила разбить гаджет. После этого супруги сели в машину с криками и уехали.

Также автор проекта напомнила, что с 2018 года в России действует закон об ответственном обращении с животными, согласно которому выгуливать собаку можно только в разрешенных местах, а если питомец справил нужду на территории общественного пользования, то хозяин обязан за ней убрать. За оставленные экскременты владелец животного несет административную ответственность.

Посмотреть, где можно на законных основаниях выгуливать свою собаку, можно в нашем материале.