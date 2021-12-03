Площадки для питомцев: где челябинцы могут выгуливать своих собак

На территории города обустроены 14 специальных пространств

На территории Челябинска расположены 14 площадок для выгула собак. Они обустроены специальными снарядами и приспособлениями для игр и дрессировки четвероногих. ИА «Первое областное» подготовило для вас карту таких площадок.

Адреса, по которым расположены площадки

1. Ул. Машиностроителей, 6А, в районе здания «Автомойка».

2. Копейское шоссе, 43, напротив жилого дома.

3. Сквер «Юбилейный» по шоссе Металлургов.

4. Ул. Я. Гашека, напротив домов № 4 и № 6.

5. Ул. Хлебозаводская, в районе дома № 12.

6. Ул. 2-я Эльтонская, в районе дома № 51.

7. Ул. Телевизионная, в районе дома № 6Б.

8. Ул. Толбухина, в районе дома № 3.

9. Троицкий тракт, 65А.

10. 250-летия Челябинска, 38.

11. Парк отдыха «Алое поле».

12. Сквер по ул. Академика Королева, 2 площадки.

13. Ул. Архитекторная, 38.

14. Ул. Центральная, 3А (Шершни).





Кроме того, в городе продолжают строить новые площадки для собак. В 2022 году за домом 54 по улице Агалакова появится площадка. Для этих же целей определяется земельный участок в микрорайоне Парковый.

«В настоящее время ведется строительство площадки напротив дома № 4 по ул. 50-летия ВЛКСМ. Работы планируется завершить до 10 декабря 2021 года. В сентябре был решен вопрос размещения площадки вблизи дома № 8 по Доватора, получивший одобрение жителей», — прокомментировали в пресс-службе администрации Челябинска.

Кроме того, в 2022 году запланировано строительство двух площадок на Университетской Набережной. Планируют обустроить такие площадки и в Тракторозаводском районе.

Для чего в Челябинске необходимы площадки для выгула собак, рассуждает журналист ИА «Первое областное».

