В Челябинске спасли двухлетнего ребенка, стоящего в открытом окне третьего этажа

Малыша заметили прохожие

Сегодня, 25 марта, жители Челябинска заметили в окне одного из домов маленького ребенка. Они сразу же вызвали пожарных. Спасатели эвакуировали малыша и провели беседу с его матерью, которая оказалась дома, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Трагедия едва не произошла на улице Марченко в Тракторозаводском районе. Очевидцы заметили в открытом окне третьего этажа маленького ребенка, и сразу же позвонили спасателям.

Сотрудники МЧС смогли попасть в квартиру, в окне которой стоял двухлетний малыш. Его мать была дома. По внешним признакам, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели провели с женщиной профилактическую беседу.

«Наступает теплая, весенняя пора, и сотрудники МЧС настойчиво рекомендуют установить на окна специальные фиксирующиеся запорные устройства, не позволяющие малолетним детям самостоятельно открывать окна»,— рекомендовали в ведомстве.

Ранее спасатели выезжали на Комсомольский проспект, где очевидцы заметили восьмилетнего ребенка, стоящего на карнизе балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже. Оказалось, мальчик хотел достать упавшую игрушку. Родителей в этот момент дома не было.