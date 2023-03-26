Пожарные эвакуировали ребенка с карниза балкона на четвертом этаже в Челябинске

Мальчик пытался достать упавшую игрушку

Накануне вечером, 25 марта, в Челябинске восьмилетний мальчик попытался слезть с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже, чтобы достать упавшую игрушку. Местные жители, заметив ребенка на карнизе, сразу же вызвали пожарных. Спасатели эвакуировали мальчика, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в одном из многоэтажных домов, расположенных на Комсомольском проспекте. Уже через несколько минут после поступления сообщения пожарные были на месте. Они развернули автолестницу и сняли стоящего на карнизе мальчика.

Как сообщил ребенок, в квартире в тот момент никого не было.

Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.