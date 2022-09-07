В Челябинске спасатели вытащили щенка из заброшенного коллектора

Животное не могло выбраться самостоятельно и громко скулило больше суток

В Челябинске спасатели помогли щенку выбраться из заброшенного колодца. По словам очевидцев, животное просидело в коллекторе не менее суток. Об этом сообщили в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска.

Инцидент произошел днем 6 сентября. В ЕДДС-112 позвонил мужчина и сообщил, что в заброшенном коллекторе на улице Гончаренко уже больше суток громко скулит собака, поскольку не может самостоятельно выбраться из колодца.

Спасатели отреагировали на звонок и отправились на место ЧП. С помощью трехколенной лестницы они спустились в люк, чтобы вытащить собаку. Оказалось, что в ловушку попал щенок, который, увидев людей, стал прятаться в одну из отходящих от коллектора труб.

«К счастью, спасателям удалось приманить животное и вытащить на поверхность. Щенок не пострадал и убежал, едва оказавшись на свободе», — рассказали в ведомстве.

В конце июля в Магнитогорске спасатели вытащили собаку из глубокой ямы, полной глины. Животное находилось в ловушке четыре дня и было спасено благодаря неравнодушным горожанам.