Спасатели эвакуировали застрявшую в фонтане собаку в Челябинской области

Людей животное к себе не подпускало

В Пластовском районе Челябинской области собака подошла к фонтану, чтобы попить, но упала в воду. Самостоятельно животное выбраться не смогло. На помощь псу пришли сотрудники ЕДДС администрации района, передает местная газета «Знамя Октября».

Инцидент произошел утром 29 июля. Прибывшие на место спасатели увидели, что собака сидит на трубочках фонтана. Диспетчер ЕДДС залез в воду, чтобы эвакуировать собаку, однако она не подпустила его к себе.

Тогда находчивые спасатели соорудили небольшой мостик до парапета, и пес выбрался на сушу самостоятельно. Известно, что никаких повреждений животное не получило.

В тот же день застрявшую в глубокой яме с глиной собаку спасли в СНТ «Металлург 2» в Магнитогорске. Пес пытался выбраться и по пояс закопал себя в глину. Так собака просидела в яме больше четырех дней. На помощь ей пришли неравнодушная местная жительница и сотрудники СНТ.