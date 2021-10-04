В Челябинске сотрудник «Фортума» пошел под суд за вымогательство взятки

Общая сумма, полученная обвиняемым от коммерсанта, превысила 1,8 миллиона рублей

Центральный районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело в отношении начальника участка цеха ТЭЦ-4, обвиняемого в совмещенном с вымогательством получении денег в качестве коммерческого подкупа (часть 8 статьи 204 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, обвинительное заключение в отношении энергетика уже утверждено, материалы дела направлены в суд.



По данным пресс-службы региональной прокуратуры, начальник участка челябинской ТЭЦ-4 (входит в филиал «Энергосистема Урал» ПАО «Фортум») весной 2021 года потребовал у директора коммерческой фирмы деньги за подписание актов о приемке услуг по техобслуживанию и ремонту охранно-пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. В противном случае обвиняемый угрожал внести компанию в черный список за неисполнение контракта.

19 мая сотрудник «Фортума» получил от жертвы 240 тысяч рублей, всего же он заработал на угрозах более 1,8 миллиона. Как ранее сообщало ИА «Первое областное», фактически работы, за которые вымогатель расписывался в актах, выполнены не были.