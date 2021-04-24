В Челябинске семь вагонов с железной рудой сошли с рельсов

Угрозы экологической безопасности нет

Сегодня днем, 24 апреля, в Челябинске с рельсов сошли семь грузовых вагонов. Как сообщают в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.

Инцидент произошел в 13:35 на станции Челябинск-Южный. С рельсов сошли семь вагонов с железной рудой. Со станции Челябинск на место ЧП был незамедлительно направлен восстановительный поезд.

«Пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности нет. На движение пассажирских и пригородных поездов происшествие не влияет, так как через станцию Челябинск-Южный пассажирские перевозки не осуществляются»,— уточнили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

На данный момент специалисты выясняют обстоятельства происшествия.

Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку.

Напомним, сегодня утром на станции Заводская с рельсов сошла одна колесная пара порожнего вагона. Челябинская транспортная прокуратура выясняет причины возникновения ЧП.

Кроме того, 12 апреля сход вагона с рельсов произошел на станции Сибай. Транспортной прокуратурой также была организована проверка.