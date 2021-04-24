В Челябинской области порожний вагон сошел с рельсов

Челябинская транспортная прокуратура начала проверку

Сегодня утром, 24 апреля, в Челябинской области произошел сход вагона с рельсов. Челябинская транспортная прокуратура начала проверку.

Инцидент произошел в 11:10 в районе станции Заводская на подъездных путях Южно-Уральской железной дороги, принадлежащих акционерному обществу «Завод „Пластмасс“». По данным челябинской транспортной прокуратуры, произошел сход одной колесной пары порожнего вагона.

«По предварительной информации, при сходе никто не пострадал. Причина и обстоятельства инцидента уточняются. Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»,— сообщили в ведомстве.

На месте ЧП работает заместитель Челябинского транспортного прокурора.

Напомним,12 апреля сход вагона с рельсов произошел на станции Сибай Южно-Уральской железной. Прокуратурой также была организована проверка.

16 марта с рельсов сошли 17 вагонов с углем, в связи с чем движение по Транссибу было перекрыто почти сутки. Возбуждено уголовное дело.