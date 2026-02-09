В Челябинске рецидивист напал на магазин с игрушечным пистолетом

Преступнику удалось поживиться двумя с половиной тысячами рублей

В Ленинском отделе Челябинска задержан подозреваемый в разбойном нападении на магазин, расположенный на улице Суркова. Во время нападения мужчина угрожал продавцу муляжом пистолета, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам продавца, мужчина вошел в магазин, достал предмет, похожий на огнестрельное оружие, и под угрозой его применения потребовал деньги. Забрав из кассы около 2,5 тысячи рублей, злоумышленник скрылся.

Сотрудники отдела полиции «Ленинский» оперативно выехали на место, опросили свидетелей и установили приметы подозреваемого. Вскоре уголовный розыск задержал ранее неоднократно судимого местного жителя. У 40‑летнего рецидивиста изъяли игрушечный пистолет, использованный при ограблении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

