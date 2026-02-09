Челябинец получил 10 лет колонии за смерть сожительницы

Мужчина жестоко избил возлюбленную из ревности

Суд в Челябинске вынес местному жителю приговор за смертельное избиение сожительницы. Мужчина приревновал любимую так сильно, что не смог сдержаться, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Трагедия разыгралась в сентябре 2025 года в одном из домов по Троицкому тракту. В ходе ссоры 33‑летний мужчина нанес потерпевшей 20 ударов в голову, 16 ударов в грудь, семь — в живот, а также не менее 23 ударов по рукам и не менее 11 — по ногам. После жестокого избиения сожитель не стал вызывать врачей, и через три дня его жертва скончалась.

Советский районный суд Челябинска признал его виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему назначено наказание в виде 10 лет в колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.