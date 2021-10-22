В Челябинске при столкновении четырех авто пострадали три человека, в том числе ребенок

Водитель «Киа Рио» не сменила шины на зимние

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Напротив дома № 12 по проспекту Ленина 22-летняя водитель «Киа Рио» не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с попутным «Фольксвагеном». Об этом сегодня, 22 октября, сообщили в УГИБДД по Челябинску.

После удара «Киа» вылетела на встречную полосу и столкнулась с «Хендаем» и «Шкодой». В результате массового ДТП пострадала 31-летняя пассажирка «Хендая», водитель «Киа» и ее 10-летний пассажир.

«Водитель „Киа“ не позаботилась о смене типа шин. Этот сопутствующий фактор дорожных происшествий значительно влияет на управляемость автомобилем, в том числе и на тормозной путь, который на скользкой и мокрой дороге может увеличиваться в разы. Управление автомобилем в осенне-зимний период, на котором установлены шины, предназначенные для эксплуатации летом, недопустимо и очень часто приводит к трагическим последствиям», — напомнили в городской Госавтоинспекции.