В Челябинске противники QR‑кодов устроили потасовку в здании Заксобрания

Происшествие прокомментировали в Кремле

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Сегодня, 25 ноября, в здание Законодательного собрания Челябинской области ворвались антиваксеры и противники QR-кодов. В это время шло рассмотрение федерального законопроекта о введении кодов на транспорте.

Активисты зашли в здание, пытались прорваться через турникеты, минуя охрану. В ход пошли сумки, кулаки и брань со стороны противников прививок от COVID-19. Охранники пытались держать оборону, стойко выдерживая летящие в них пощечины.

Происшествие прокомментировали в Кремле.

«Недовольные ограничениями есть всегда — но их меньше, чем тех, кто хочет остаться в живых. Законопроекты о QR-кодах пока не приняты из-за сложности процесса, надо „спасти людей и не навредить экономике РФ“», — высказался об инциденте в челябинском Заксобрании пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Сотрудники службы безопасности действовали корректно и в рамках служебных обязанностей. Собравшиеся нарушили регламент при подаче заявки на участие в заседании, поэтому не могли быть к нему допущены. Задержания прошли спокойно, полицейские вели себя вежливо.

В социальных сетях присутствует мнение, что в рамках заседания было одобрено решение о введении QR-кодов для передвижения в том числе на общественном транспорте. В этой связи необходимо уточнять и напоминать, что одобренные поправки касаются исключительно передвижения в поездах дальнего следования и на авиатранспорте.

Федеральный законопроект о введении QR-кодов на транспорте одобрен большинством голосов депутатов Заксобрания. Эта эффективная мера поможет сдержать распространение коронавирусной инфекции, поскольку прививка — единственный способ защититься от тяжелого течения болезни и летального исхода. Важный момент — одобренные поправки касаются передвижения в поездах дальнего следования и самолетах, а не в городском общественном транспорте.

Напомним, законопроекты о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях внесены в Госдуму 12 ноября. Речь идет о введении единого федерального QR-протокола. Однако решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Такая норма прописана в законопроекте.

