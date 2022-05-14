В Челябинске пожарные спасли сидящего в окне на 11 этаже четырехлетнего мальчика

Ребенка заметили очевидцы

Сегодня утром, 14 мая, в Челябинске пожарные спасли четырехлетнего мальчика, который сидел на подоконнике открытого окна на 11 этаже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

ЧП произошло в многоэтажном доме по улице 1-ой Окружной. Очевидцы заметили сидящего в окне ребенка и сразу же вызвали пожарных. Прибывшие спустя несколько минут спасатели развернули автолестницу и поднялись по ней в квартиру. Как выяснилось, дома мальчик находился один.

«Малыш был передан сотрудникам полиции. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться компетентным органам»,— уточнили в ведомстве.

Спасатели напоминают южноуральцам о том, что не следует оставлять детей одних дома, а также призывают внимательно следить за ними, поскольку маленький ребенок не может оценить риски во время того или другого занятия.