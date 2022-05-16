В Троицке проверят расходование денег из городского бюджета

Финансовый контроль проведет Контрольно-счетная палата Челябинской области

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит законность и результаты использования бюджета Троицка. Мероприятие предусмотрено планом ведомства на 2022 год, сообщает пресс-служба КСП региона.

Эксперты изучат расходы на реализацию нацпроектов и на проведение противоэпидемических мероприятий, связанных с противодействием распространению СОVID-19.

В ходе проверки специалисты рассмотрят эффективность распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками. КСП изучит расходы на социальную защиту населения, образование, спорт и строительство объектов, а также на заработную плату муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений. Под контроль попадут государственные закупки.