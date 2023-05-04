В Челябинске пожар в садах перекинулся на дома

Есть угроза распространения огня на другие строения

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Сегодня, 4 мая, разгорелся ландшафтный пожар рядом с садами «Станкостроитель-1» и «Станкостроитель-3» в Тракторозаводском районе Челябинска. Огонь перекинулся на два садовых домика и пять надворных построек, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Существует угроза распространения на другие строения. Работают подразделения Челябинского и Копейского пожарно-спасательных гарнизонов, автоцистерны установлены на водоем. Четыре трактора проводят дополнительную опашку. К месту дополнительно следует пожарный насосно-рукавный комплекс и дополнительная спецтехника», — сообщили в региональном ГУ МЧС.

Также известно о горении камыша около СНТ «Тракторосад-3».

В Челябинской области только за минувшие сутки произошло 77 пожаров.

Напомним, накануне крупный пожар произошел и на территории Саткинского района. Огонь угрожал местному поселку и нефтепроводу. Возгорание ликвидировали, от пожара пострадало 30 гектаров леса.

Напомним, с 12 апреля на территории Челябинской области ввели особый противопожарный режим. За разведение огня на открытых территориях грозят штрафы, их сумма может превышать несколько сотен тысяч рублей.

