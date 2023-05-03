В Саткинском районе рядом с нефтепроводом вспыхнул пожар

Также возгорания тушат в Трехгорном

Возле поселка Жукатау Саткинского района горит лес. Площадь пожара большая, есть опасность, что огонь перейдет в поселок, а рядом с очагом возгорания проходит нефтепровод, сообщил глава района Александр Глазков.

«Такие случаи вызывают отчаяние: несмотря на массовые предупреждения и рейды, люди продолжают жечь костры и поджигать траву», — написал Александр Глазков в своем телеграм-канале.





Глава района призвал жителей быть предельно осторожными и соблюдать правила особого противопожарного режима. Обращаясь к надзорным органам, он заострил внимание на ужесточении контроля, выявлении и наказании виновных.

Также ландшафтный пожар зафиксировали в районе Трехгорного керамического завода. В пресс-службе местной администрации сообщили о трех очагах возгорания. На объект уже прибыли городские силы пожаротушения. Кроме того, привлекли технику и личный состав пожарных частей из соседних муниципалитетов.





Напомним, ранее сообщалось, что на этой неделе опасность возникновения лесных пожаров в Челябинской области повысится до чрезвычайной.

