В Челябинске полиция задержала строящих школу иностранцев‑нелегалов

Нарушителям миграционного законодательства грозят штрафы

Днем 7 июля полицейские и росгвардейцы задержали иностранных граждан, работающих на строительстве школы в Калининском районе Челябинска. Как выяснилось, приезжие трудились незаконно, теперь им грозят административные штрафы, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



По данным ГУ МВД, сотрудники управления по вопросам миграции и ОМОН работали в рамках профилактического мероприятия «Нелегал». Силовики приехали на строительную площадку будущей школы в микрорайоне Akadem Riverside и после проверки документов у строителей задержали четверых гостей из-за рубежа. Им вменяется нарушение миграционного законодательства — незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в России (статья 18.10 КоАП РФ).

В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что операция «Нелегал» проходит уже не первую неделю, днем 7 июля полицейские побывали не только на стройке, но и на нескольких челябинских рынках, где также были выявлены нарушения.

Напомним, в Akadem Riverside, недалеко от перекрестка улиц Братьев Кашириных и 40 лет Победы, строится большая, на 1100 мест, школа. Финансирование строительства идет в рамках федеральной программы «Стимул». По проекту школу должны закончить в 2022 году, но вице-мэр Челябинска Владимир Шамне не раз заявлял в последние недели на аппаратных совещаниях у главы города, что учебное заведение будет сдано в эксплуатацию уже к 1 сентября.