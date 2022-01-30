В Челябинске полицейские задержали мужчину, избившего водителя троллейбуса

Возбуждено уголовное дело

В Челябинске сотрудники полиции задержали мужчину, который 29 января избил водителя троллейбуса. В его отношении возбуждено уголовное дело, сообщили 30 января корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска задержан 45-летний мужчина, подозреваемый в совершении противоправного деяния. В настоящий момент мера пресечения ему избирается. В отделе полиции „Курчатовский“ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ („Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью“)»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел утром 29 января на пересечении Комсомольского проспекта и Свердловского проспекта. По предварительным данным, водитель автомобиля заблокировал проезд троллейбусу, но посчитал, что дорогу перекрыли ему, и нанес водителю общественного транспорта удары кастетом. Последнего увезли в больницу на автомобиле скорой помощи.