В Челябинске автомобилист избил водителя троллейбуса

Полицейские разыскивают водителя авто

Сегодня утром, 29 января, в Челябинске водитель автомобиля избил водителя троллейбуса. Об этом сообщили в группе «Челябинский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Водитель этой машины сегодня избил водителя троллейбуса. Ситуация произошла на пересечении Свердловского проспекта и Комсомольского проспекта. Водителя увезли на скорой в больницу»,— написали очевидцы.

По словам одного из комментаторов, который стал свидетелем конфликта, автомобилист выехал с правой стороны и встал прямо перед троллейбусом, преградив ему путь. При этом водитель автомобиля отправился выяснять, почему водитель общественного транспорта не уступил ему дорогу, и в ходе ссоры ударил его, предположительно кастетом.

«Благо, в этот момент подъехал „Джип“, и водитель с пассажиром отпугнули водителя авто, после чего тот сел за руль и уехал»,— рассказал пользователь Олег Просто.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что подобное заявление поступило в отдел полиции «Курчатовский».

«Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего и устанавливают личность водителя»,— уточнили в ведомстве.

Получить комментарий директора ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрия Усачева на момент выхода публикации не удалось.