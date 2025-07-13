В Челябинске полицейские ликвидировали наркопритон, организованный судимыми сожителями

Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы

В Ленинском районе Челябинска полицейские ликвидировали наркопритон. Свою квартиру зависимым предоставляли 33-летние сожители, имеющие судимость за аналогичные преступления. Полицейские составили несколько протоколов, также возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители зафиксировали пять фактов потребления запрещенных веществ, а также изъяли различные приспособления для этого. Составлено пять протоколов по статье 6.9 КоАП РФ. Организаторов наркопритона — безработную пару — привлекли к уголовной ответственности по части 2 статьи 232 УК РФ. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Челябинске задержали сбытчика героина и метадона. У имеющего судимость мужчины изъяли свыше 250 граммов запрещенных веществ.