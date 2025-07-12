В Челябинске задержали наркокурьера с крупной партией героина и метадона

Оглашения приговора он ожидает в СИЗО

Полицейские Челябинска совместно с росгвардейцами задержали 38-летнего местного жителя, распространявшего героин и метадон. Всего у ранее судимого мужчины изъяли свыше 250 граммов запрещенных веществ, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Челябинец попался полицейским при подготовке к сбыту 67 свертков с наркотиком. Мужчина признался, что ранее в лесополосе спрятал еще 24 свертка. В квартире задержанного правоохранители обнаружили 200 граммов героина, 30 граммов метадона, упаковочный материал и весы. Общий вес изъятого наркотика превысил 250 граммов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических веществ в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ). Он заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.