В Челябинске пешеход пострадал из-за столкновения двух автомобилей

На 18-летнего парня упало ограждение, поврежденное одним из автомобилей

Вечером 23 сентября в Челябинске столкнулись автомобили «Шкода Рапид» и «Форд Фокус». В результате одна из машин изменила движение и врезалась в ограждение, от падения которого пострадал пешеход, сообщили сегодня, 24 сентября, в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла в 20:45 на улице Красной у дома № 9. 23-летняя водитель «Шкоды» на регулируемом перекрестке столкнулась с 19-летнем водителем автомобиля «Форд». От удара «Форд» изменил направление и врезался в дорожные знаки и перильные ограждения. Ограждение упало прямо на 18-летнего пешехода, который в этот момент находился на тротуаре. Он получил травмы.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сегодня в Челябинске водитель «Лады» протащил пассажирку несколько метров по дороге из-за того, что женщина, выходя, зажала дверцей край одежды и не заметила этого. Пострадавшая получила травмы.