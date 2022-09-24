Водитель зажал пассажирку в дверях и протащил по дороге в Челябинске

Женщина не заметила, что край ее одежды оказался прижат дверцей авто

Сегодня днем, 24 сентября, в Челябинске женщине прижало дверью автомобиля одежду, и водитель, начав движение, протащил ее несколько метров по дороге. Челябинка получила травмы, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла в 14:20 на улице Сталеваров около дома № 37. 61-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» высадил на остановке трех человек. Покидая автомобиль, 53-летняя женщина не заметила, что ее одежду прижало дверцей. Водитель в этот момент начал движение и протащил женщину несколько метров, пока не заметил ее.

В результате пострадавшая получила травмы.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.